الرئيس عون زار بكركي.. الراعي نوه بخطاب القسم: خارطة طريق إنقاذية للبنان

زار رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون الجمعة الصرح البطريركي في بكركي، حيث استقبله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وهنأه بانتخابه رئيسا للجمهورية، متمنيا له التوفيق في تحقيق ما التزم به في خطاب القسم.

وأشاد البطريرك الراعي بـ”مضمون خطاب القسم”، واصفا إياه بـ”خارطة الطريق الانقاذية للبنان”، كما نوه “بالدعم المحلي والعربي والدولي الواسع الذي لقيه انتخاب الرئيس عون مما يساعد على تحقيق الإنقاذ المنشود”.

وقال البطريرك الراعي إن “فرحة اللبنانيين بانتخابكم تعكس ثقتهم بشخصكم من جهة وبمواقفكم الوطنية التي اختبروها في مختلف المهام التي تسلمتموها، لا سيما خلال قيادة الجيش”.

من جهته، شكر الرئيس عون “البطريرك الراعي على الدعم الذي لقيه منه طوال مسيرته في قيادة المؤسسة العسكرية”، معرباً عن “ثقته بأن هذا الدعم سيستمر في مسيرته الرئاسية”.

ثم عرض الرئيس عون والبطريرك الراعي للأوضاع العامة في البلاد والخطوات التي يعتزم رئيس الجمهورية القيام بها في المرحلة المقبلة .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام