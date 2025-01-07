الخط الساخن | جهاد البناء تصدق الوعد.. انجازات كبيرة لمواكبة العودة

إتماما لمسيرة سماحة سيد شهداء الامة السيد حسن نصرالله (قده)، تسعى جمعيّة مؤسسة جهاد البناء الإنمائيّة بجميع طواقمها وكوادرها إلى الكشف عن الأبنية المتضررة بوتيرة سريعة لإعادة أهلنا الصّامدين والمضحين إلى منازلهم.

وبالتّالي تنقسم المراكز بحسب الإحصاء الأخير بتاريخ 6-1-2025 بحسب المناطق على الشّكل الآتي:

منطقة جبل عامل الاولى (قرى جنوب نهر الليطاني):

بلغ عدد الوحدات السكنية المكشوف عليها (66,367)، موزعة على (116) مربعاً وقرية. وعمل في هذه المهمة (22) مهندساً و(52) تقنياً لادخال الكشوفات الكترونياً.

وبلغ عدد مراكز المهندسين في هذه المنطقة (8) وعدد مراكز المعلوماتية (3).

منطقة جبل عامل الثانية (قرى شمال نهر الليطاني والبقاع الغربي):

بلغ عدد الوحدات السكنية المكشوف عليها (68,658)، موزعة على (107) مربعاً وقرية. وعمل في هذه المهمة (198) مهندساً و(55) تقنياً لادخال الكشوفات الكترونياً.

وبلغ عدد مراكز المهندسين في هذه المنطقة (7) وعدد مراكز المعلوماتية (7).

المنطقة الثالثة (بيروت والضاحية الجنوبية وساحل المتن):

بلغ عدد الوحدات السكنية المكشوف عليها (83,051)، موزعة على (93) مربعاً وقرية. وعمل في هذه المهمة (428) مهندساً و(70) تقنياً لادخال الكشوفات الكترونياً.

وبلغ عدد مراكز المهندسين في هذه المنطقة (5) وعدد مراكز المعلوماتية (1).

المنطقة الرابعة (البقاع – بعلبك الهرمل):

بلغ عدد الوحدات السكنية المكشوف عليها (28,609)، موزعة على (126) مربعاً وقرية. وعمل في هذه المهمة (114) مهندساً و(43) تقنياً لادخال الكشوفات الكترونياً.

وبلغ عدد مراكز المهندسين في هذه المنطقة (7) وعدد مراكز المعلوماتية (7).

المنطقة الخامسة (جبل لبنان والشمال):

بلغ عدد الوحدات السكنية المكشوف عليها (168)، موزعة على (6) مربعات وقرى. جرى الانتهاء من مسح هذه المنطقة خلال الحرب.

وفي المحصلة، بلغ العدد الإجمالي للوحدات السكنية المكشوف عليها بلغ (246,868)، موزعة على (448) مربعاً وقرية. وعمل في هذه المهمة (963) مهندساً و(220) تقنياً لادخال المعلومات. في حين بلغ عدد مراكز المهندسين والمعلوماتية في جميع المناطق (27).

وفي هذا السّياق فإنّ إحصاءات منجزات العمل في مشروع التّرميم مستمرة بشكل تصاعدي وذلك بحسب أعداد الإستمارات المدخلة إلى برنامج التّرميم والتّي بلغت 171,248 إستمارة.

انجازات كبيرة لمواكبة العودة

وفي حلقة الخط الساخن بعنوان “انجازات كبيرة لمواكبة العودة.. جهاد البناء تصدق الوعد”، انتقلت كاميرا البرنامج للتعرف على مراحل تقييم الاضرار وصرف البدلات المالية للمتضررة منازلهم في مختلف احياء الضاحية الجنوبية.

وبداية الجولة كانت في مكتب يضم عشرات الموظفين من جهاد البناء الذين تصلهم البيانات ليحققوا في طبيعة الاضرار ويقيموا الكلفة المالية لتصليح كل شقة.

وفي مقابلة معه شرح المهندس حسين خير الدين منسق مشروع اعادة الترميم والاعمار ٢٠٢٤ في مؤسسة جهاد البناء الية العمل واحتساب بدل الاضرار وكلفة اعادة ترميم الوحدات السكنية مؤكدا انها عملية معقدة وتحوي مجموعة كبيرة من العناوين ولذلك فهي تتم حسب الاصول وبتقنية احترافية واكد الدفع لما يزيد عن ٤٠ الف وحدة سكنية خلال اقل من شهر مما يشير الى السير قدما في اعانة اهلنا بأسرع ما يمكن.

بدوره شرح الهندس هادي حجازي وزميله المهندس رضا عثمان تفاصيل التدقيق في الاستمارات والتسعير. وشرحت فاطمة طرابلسي مدير اداري في مشروع اعادة ترميم واعمار ٢٠٢٤ في مؤسسة جهاد البناء الية مكننة المعلومات واكدت امكانية مراجعتهم في حال الاعتراض على المبلغ المخصص او لتعديل وتسجيل اي ضرر.

وانتقلت كاميرا البرنامج الى مركز تقديم شيكات للمتضررين بعد انجاز عملية التدقيق والتسعير حيث شرح المختار حسين رميتي عضو لجنة رفع اثار عدوان ٢٠٢٤ كيفية تقدم المواطن بعد وصول رسالة نصية على هاتفه تطلب منه الحضور في تاريخ ووقت محدد ليحصل على المبلغ المرصود له. وفي لقاء مع عدد من المواطنين عبّروا عن شكرهم لصدق الوعد.

وفي الختام شكر بدوره خليل حمدان مشرف في مالية رفع اثار عدوان ٢٠٢٤ العديد من اهل الخير الذين رفضوا تقاضي البدلات المالية المخصصة لهم وطلبوا تحويلها الى رصيد دعم المقاومة.

المصدر: موقع المنار