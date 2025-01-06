الجيش اللبناني: بدأنا الانتشار في بلدة الناقورة بالتنسيق مع اليونيفيل

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاثنين ان “وحدات الجيش تمركزت حول بلدة الناقورة(جنوب) وبدأت الانتشار فيها بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل”.

ولفت البيان الى ان ذلك حصل “بالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة في حضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، السيد آموس هوكشتين، وذلك بموازاة انسحاب العدو الإسرائيلي من البلدة”.

واضاف البيان “سوف يُستكمل الانتشار خلال المرحلة المقبلة وستُجري الوحدات المختصة مسحا هندسيًّا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة”، وتابع “لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام