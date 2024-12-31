الجيش اللبناني: تدابير أمنية ليلة رأس السنة وتحذير من إطلاق النار تحت طائلة الملاحقة القانونية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 10:46

الجيش اللبناني: تدابير أمنية ليلة رأس السنة وتحذير من إطلاق النار تحت طائلة الملاحقة القانونية

منذ 47 mins 31 December، 2024
الجيش اللبناني
لبنان

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الثلاثاء “باشرت وحدات الجيش تعزيز الإجراءات الأمنية ضمن إطار مهماتها العملانية وتنفيذ تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق اللبنانية بمناسبة عيد رأس السنة، بهدف حماية المناطق والمَرافق السياحية والتجارية وتأمين حركة المواطنين”.

ودعت قيادة الجيش “المواطنين إلى التجاوب مع الإجراءات الأمنية المتخذة حفاظًا على السلامة العامة ومنعا لوقوع إشكالات”، وحذرت من “مغبة إطلاق النار ت لما يشكله من خطر على أرواح المواطنين وتهديد للسلامة تحت طائلة الملاحقة القانونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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