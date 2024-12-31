“الجمهورية” عن الرئيس بري: انتخاب رئيس يلوح في الأفق

ذكرت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية الثلاثاء ان رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد زوّاره أن “انتخاب رئيس يلوح في الأفق وينبغي على جميع الاطراف اغتنام فرصة انعقاد جلسة الانتخاب في 9 كانون الثاني وممارسة مسؤولياتهم الوطنية وواجبهم الدستوري في هذا الاستحقاق والخروج برئيس للجمهورية”.

ولفت الرئيس بري أمام زواره إلى أنه “سيفتح المجال واسعاً لتسهيل هذا الانتخاب عبر دورات انتخابية متتالية بحيث لا يخرج النواب من قاعة المجلس الّا وانتخبوا رئيساً للجمهورية”، واضاف انه “يغلّب فرضية الانتخاب في جلسة 9 كانون الثاني، وخصوصاً انّ التوافق ممكن بين المجموعات السياسية، ولاسيما انّها في اكثريتها مجمعة على توصيف مشترك لرئيس على مسافة قريبة من كل الاطراف ولا يشكّل تحدّياً لأحد”، واعتبر ان “الأيّام الفاصلة عن الجلسة يفترض أنّها كافية لحسم التوجّه نحو التوافق والانتخاب وإعادة تصويب مسار البلد، وإن شاء الله تسير الأمور في هذا الاتجاه”.

المصدر: صحيفة الجمهورية