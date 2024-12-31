حمية: ملف رفع الركام دخل مرحلة التنفيذ بعد إقرار دفتر الشروط ونرحب بكل أنواع المساعدات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 09:14

حمية: ملف رفع الركام دخل مرحلة التنفيذ بعد إقرار دفتر الشروط ونرحب بكل أنواع المساعدات

منذ 59 mins 31 December، 2024
علي حمية
لبنان

قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية “بعد اجتماع لجنة إعادة إعمار المناطق المتضررة نتيجة عدوان ٢٤/٢٣، نعلن أن ملف رفع الركام دخل مرحلة التنفيذ بعد إقرار دفتر الشروط والتعاميم الصادرة عن رئيس الحكومة”.

واضاف حمية في تصريح له الثلاثاء “بدأنا مناقشة موضوع مسح الأضرار وآلية تحديد المساعدات للوحدات السكنية وغير السكنية التي تهدمت كليًا أو جزئيا”، وتابع ان “ملف إعادة الإعمار يعد من الملفات الأساسية ويمثل أولوية للجميع، وعلينا العمل بشفافية”، وقال “نرحب كحكومة بكل أنواع المساعدات في ملف اعادة الإعمار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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