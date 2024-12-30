الدفاع الروسية: مقتل 1560 عسكريا اوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الاثنين أن “وحدات من مجموعة قوات الوسط حررت بلدة نوفولينوفكا في دونيتسك، لتصبح ثاني بلدة محررة في المنطقة خلال اليومين الماضيين”، وأضافت أن “قوات الوسط صدت 11 هجوما مضادا كما كبدت العدو خسائر بلغت 420 جنديا، بينما وصل إجمالي الخسائر الأوكرانية في محالف المحاور خلال اليوم الماضي إلى نحو 1560 عسكريا”.

ولفت البيان الى ان “الجيش الأوكراني فقد نحو 65 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الشمال في محور خاركوف”، وتابعت “حسّنت وحدات من مجموعة قوات الغرب وضعها على طول خط المواجهة وضربت قوات ومعدات عسكرية معادية في خاركوف ودونيتسك الشعبية، كما صدت 8 هجمات مضادة، في حين تجاوزت الخسائر الأوكرانية هناك 530 عسكريا”، واضافت “سيطرت وحدات من مجموعة قوات الجنوب على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، وبلغت خسائر أوكرانيا هناك أكثر من 295 جنديا”.

وقال البيان “واصلت وحدات من مجموعة قوات الشرق تقدمها في عمق دفاعات العدو في دونيتسك، حيث فاقت خسائر القوات الأوكرانية 175 عسكريا”، وتابع “استهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر قوات ومعدات عسكرية معادية في مقاطعة خيرسون، وفقد الجيش الأوكراني هناك نحو 75 جنديا”، واشار الى “إصابة مرافق طاقة تستخدمها مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وبنية تحتية للمطارات العسكرية ومستودعات تخزين ونقاط تحكم ومواقع إطلاق للمسيارات الجوية الأوكرانية، إضافة إلى تجمعات للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في 143 منطقة”، واكد “إسقاط 4 صواريخ HIMARS أمريكية الصنع و65 طائرة بدون طيار”.

المصدر: روسيا اليوم