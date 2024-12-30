العدو الاسرائيلي يواصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان

واصل العدو الاسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، في انتهاك فاضح لالتزاماته لا سيما بتنفيذ القرار الدولي رقم 1701، بدون ان تحرك اللجنة المشرفة على تطبيق الاتفاق أي جهد لردع العدو ومنعه من مواصلة جرائمه.

وبالسياق، قال مراسل قناة المنار في جنوب لبنان إن العدو الاسرائيلي ارتكب العديد من الخروقات اليوم الاثنينن لا سميا في المناطق الحدودية التي يستمر باحتلالها ومن بينها نسف منازل في بلدة الطيبة”، وتابع “نفذت قوة عسكرية صهيونية عملية تفجير بين مشروع الطيبة وساحة البلدة”، ولفت الى ان “التفجير أدى الى احتراق العديد من المنازل وتدمير عدد آخر”، واشار الى انه “بعد عملية التفجير انسحب العدو الى المنطقة التي كان يتمركز فيها قرب بلدة العديسة”.

المصدر: قناة المنار