الامارات: تحطم طائرة صغيرة ومصرع قائدها ومرافقه

أعلنت السلطات الإماراتية تحطم طائرة صغيرة قبالة ساحل رأس الخيمة الأحد ما أدى إلى مقتل راكبَيها.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في الامارات في بيان لها “تحطمت طائرة خفيفة تابعة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية، في مياه البحر قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة، في حادث أسفر عن وفاة قائدها ومرافقه”.

وأضاف البيان “فرق العمل والجهات المختصة تواصل التحقيق لتحديد أسباب وقوعه”، وأوضح أن “الحادث وقع بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة قرب فندق ذا كوف روتانا”، ولفت إلى أن “الطائرة فقدت الاتصال اللاسلكي قبل محاولة الهبوط الاضطراري”.

المصدر: روسيا اليوم