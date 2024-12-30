نائب رئيس حزب “العدالة والتنمية”: إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في تركيا أواخر 2027

أفاد نائب رئيس حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا مصطفى إليطاش بإمكانية إجراء انتخابات رئاسية في تركيا شهر نوفمبر2027.

وأوضح إليطاش في حديث له الاحد أن “الانتخابات ستجرى في موعدها، ومن الممكن تقديم موعد الانتخابات وليس مبكرا جدا”، وأضاف “النص وارد في الدستور، أفضل المواعيد لإجراء الانتخابات هي أكتوبر ونوفمبر، ويمكن أن يكون أيضا الأسبوع الأول من ديسمبر، وفي رأيي أن إجراء انتخابات 2028 في نوفمبر 2027 هو الوقت المناسب”.

وكان قد دعا رئيس حزب “الشعب الجمهوري” المعارض أوزغور أوزيل مؤخرا إلى “عقد انتخابات في نوفمبر 2025، أي بعد مرور نصف المدة على ولاية الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، الفائز في انتخابات مايو 2023، والتي تمتد بحالتها الطبيعية إلى 5 سنوات”.

وترتكز دعوة أوزيل وغيره ممن يشاركه الرأي من أوساط المعارضة إلى العامل الاقتصادي الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى الأتراك.

المصدر: روسيا اليوم