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December 29 2024 - 20:06

انتشال جثامين 5 شهداء في الخيام جنوب لبنان

منذ 54 mins 29 December، 2024
انتشال جثامين شهداء
لبنان

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان في بيان لها الاحد عن انتشال جثامين خمسة شهداء في بلدة الخيام الجنوبية، ارتقوا خلال صدهم للعدوان الصهيوني الاخير على لبنان.

وقال البيان إن “فرق البحث والإنقاذ المتخصصة التابعة لها تمكنت بتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، من انتشال جثامين خمسة شهداء، أربعة منهم من الحي الشرقي وواحد من حي المعتقل في بلدة الخيام وقد تم نقلهم إلى مستشفى مرجعيون الحكومي”.

وتابع البيان “من المقرر أن تُستكمل غدا(الاثنين) مع بداية الأسبوع الثالث من عمليات البحث، الجهود الرامية إلى العثور على جميع المفقودين، نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي خلّف أضراراً جسيمة في الأرواح والممتلكات في بلدة الخيام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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