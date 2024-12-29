رسائل عمل مشبوهة واختراق للهواتف عبر الـ “WIFI”.. وسائل اسرائيلية للتجسس “احذروها”

لم يعد خافيا حجم انفتاح الفضاء الالكتروني على التجسس والجرائم الالكترونية لكن أن يصل الامر الى امكانية خرق العدو لمنازلنا واماكن عملنا من خلال الانترنت وشبكة “WI FI” والراوتر فهذا الامر يستحق الوقوف عنده ملياً لمعرفة طريقة مقاومته والحماية منه.

توسيع مشاركة باسوورد “WIFI”، تعد اخطر ما يمكن ان يتسبب بفتح ابواب القرصنة علينا، ويشرع مجالات اوسع لسرقة بيانات حساسة او التجسس او الاستيلاء على اسرارها. كل ذلك ممكن عبر ارتدادات لموجات ضوئية تجسسية غير مرئية.

وأكد الدكتور ربيع بعلبكي رئيس لجنة الابتكار في الاتحاد العربي للانترنت والاتصالات، أن مشاركة باسورد أو استخدام باسوورد ضعيف على الواي فاي، يؤدي إلى مخاطر عديدة، ومنها أن الخارق لهذه الشبكة يصبح موجوداً ضمن شبكة الأجهزة المرتبطة بهذا الراوتر، وهذا يعني أنه مجرد ما أن يتم اتصال الهاتف بالشبكة، تعني تعرض معلومات الهاتف للخطر.

هذا ليس فقط، بل أن الأخطر منه، هو استخدام هذا الخرق مع الذكاء الإصطناعي لتحليل حركة الناس الموجودة ضمن النطاق المحدد.

وقائع سيبرانية خطيرة، تتم مواجهتها بالتعايش مع مخاطرها عبر اتباع اساليب الوقاية وتقليص دائرة المستفيدين من شبكة “WIFI” الخاصة بنا وحصرها بمن نثق بهم فقط.

عروض العمل عبر الواتس اب خطرة.. فكيف نتعامل معها

وفي إطار الأخطار الالكترونية، وصلت مؤخراً نماذج عن رسائل من أرقام أجنبية إلى هواتف اللبنانيين عبر تطبيق واتس اب. رسائل ينطوي التفاعل معها على محاذير عدة أخطرها التجنيد من قبل العدو الصهيوني.

للتعامل مع الرسائل المجهولة المصدر عبر الهاتف الخلوي طريقة واحدة هي التجاهل وعدم التفاعل مطلقًا.

وفي استهدافه للبنانيين، لا يوفر العدو الصهيوني بابًا إلا ويطرقه، ولعل أخطرها رفيقنا ليل – نهار: الهاتف الخلوي ومعه الإنترنت.

المصدر: المنار