العميد جوني : “إسرائيل” تسعى لترسيخ مفهوم حرية العمل العسكري في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 11:42

العميد جوني : “إسرائيل” تسعى لترسيخ مفهوم حرية العمل العسكري في لبنان

منذ 18 mins 28 December، 2024
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