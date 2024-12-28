العميد جوني : “إسرائيل” تستغل الوضع الإقليمي لتفرض واقعًا جديدًا في الجنوب اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 11:40

العميد جوني : “إسرائيل” تستغل الوضع الإقليمي لتفرض واقعًا جديدًا في الجنوب اللبناني

منذ 19 mins 28 December، 2024
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