الدفاع الروسية: القضاء على 1480 عسكريا أوكرانيا وعشرات الدبابات خلال الـ24 ساعة الاخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الثلاثاء “القضاء على 1480 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات الغربية لقوات كييف في 24 ساعة”.

وقال البيان “عززت قوات الشمال الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 40 قتيلا ودمرت له 3 مركبات، و4 مدافع غربية”، وتابع “عززت قوات الغرب الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وصدت 3 هجمات وكبدت العدو 380 قتيلا ودمرت له 3 مركبات ومحطتي حرب إلكترونية ومدافع غربية”.

ولفت البيان الى “قوات الجنوب عززت مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت هجوما واحدا وكبدت العدو 250 قتيلا ودمرت له مدرعة ومركبتين ومدفعا غربيا”، وتابع “تواصل قوات المركز تقدمها في جمهورية دونيتسك وصدت 10 هجمات وكبدت العدو 585 قتيلا ودمرت له دبابة و4 مدرعات منها (أم 113) أمريكية وكوزاك أوكرانية و4 مركبات ومدافع غربية”.

وأشار البيان الى ان “قوات الشرق تواصل تقدمها في دونيتسك وصدت هجوما واحدا وكبدت العدو 160 قتيلا ودمرت له مركبتين ومدافع غربية”، واضاف “ألحقت قوات دنيبر خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة خيرسون وصدت هجوما واحدا وكبدت العدو 65 قتيلا ودمرت له مدفعا و3 مركبات”، واكد “تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية والمطارات العسكرية ومستودعات المسيرات ولوجستيات العدو”، وتابع “تم إسقاط 4 صواريخ هيمارس أمريكية، كما تم إسقاط 65 مسيرة”.

المصدر: روسيا اليوم