نائب رئيس حركة النضال اللبناني العربي يؤكد على الوقوف خلف الجيش اللبناني

أكدّ نائب رئيس حركة النضال اللبناني العربي ورئيس مؤسسة سليم الداوود الإجتماعية طارق الداوود خلال لقائه وفداً من مشايخ وأبناء منطقة راشيا على الوقوف خلف الجيش اللبناني ودعمه المطلق في كافة الإجراءات والتدابير التي يتّخذها لحفظ الأمن والإستقرار وبسط سلطة وهيبة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية وتطبيق القرارات الدولية.

كما ناشد الداوود قيادة الجيش اللبناني وعلى رأسها العماد جوزف عون استحداث مراكز عسكرية ثابتة للجيش اللبناني في المراكز الحدودية التي تسلمها من جبهة التحرير الفلسطينية.

كما طالب بإنشاء مراكز عسكرية في النقاط التي كان يشغلها الجيش السوري ضمن الأراضي اللبنانية على طول الحدود الشرقية مع سوريا خصوصاً في جرود قرى قضاء راشيا انطلاقاً من بلدة عيحا ووصولاً لبلدة حلوة.

المصدر: موقع المنار