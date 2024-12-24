نائب رئيس حركة النضال اللبناني العربي يؤكد على الوقوف خلف الجيش اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 16:26

نائب رئيس حركة النضال اللبناني العربي يؤكد على الوقوف خلف الجيش اللبناني

منذ 1 ساعة 24 December، 2024
طارق بك الداوود
لبنان

أكدّ نائب رئيس حركة النضال اللبناني العربي ورئيس مؤسسة سليم الداوود الإجتماعية طارق الداوود خلال لقائه وفداً من مشايخ وأبناء منطقة راشيا على الوقوف خلف الجيش اللبناني ودعمه المطلق في كافة الإجراءات والتدابير التي يتّخذها لحفظ الأمن والإستقرار وبسط سلطة وهيبة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية وتطبيق القرارات الدولية.

كما ناشد الداوود قيادة الجيش اللبناني وعلى رأسها العماد جوزف عون استحداث مراكز عسكرية ثابتة للجيش اللبناني في المراكز الحدودية التي تسلمها من جبهة التحرير الفلسطينية.

كما طالب بإنشاء مراكز عسكرية في النقاط التي كان يشغلها الجيش السوري ضمن الأراضي اللبنانية على طول الحدود الشرقية مع سوريا خصوصاً في جرود قرى قضاء راشيا انطلاقاً من بلدة عيحا ووصولاً لبلدة حلوة.

المصدر: موقع المنار

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