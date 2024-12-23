الجيش اللبناني: تسلمنا مركزا سابقا للجبهة الشعبية – القيادة العامة في الناعمة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 21:32

الجيش اللبناني: تسلمنا مركزا سابقا للجبهة الشعبية – القيادة العامة في الناعمة

منذ 1 ساعة 23 December، 2024
الجيش اللبناني
لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاثنين انها تسلمت مركز الناعمة – الشوف التابع سابقا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة.

وقال البيان “استكمالا لعملية تسلم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، تسلمت وحدة من الجيش مركز الناعمة – الشوف التابع سابقا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، إضافة إلى الأنفاق العائدة له، وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى أعتدة عسكرية”.

ولفت البيان الى ان “هذه المهمات تأتي ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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