الجيش اللبناني: تسلمنا مركزا سابقا للجبهة الشعبية – القيادة العامة في الناعمة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاثنين انها تسلمت مركز الناعمة – الشوف التابع سابقا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة.

وقال البيان “استكمالا لعملية تسلم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، تسلمت وحدة من الجيش مركز الناعمة – الشوف التابع سابقا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، إضافة إلى الأنفاق العائدة له، وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى أعتدة عسكرية”.

ولفت البيان الى ان “هذه المهمات تأتي ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام