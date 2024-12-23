رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا خسرت الصراع في أوكرانيا

اعتبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الأحد أن “أوروبا خسرت الصراع في أوكرانيا، على الرغم من أنها تحاول إنكار ذلك من خلال اللجوء إلى حيل التواصل”.

وقال أوربان في حديث له “هناك واقع جديد بأن روسيا تمضي قدماً جزئيا في الصفوف الأمامية وهذا يمكن للجميع أن يسمعوا به، وهو ليس سرا، هي تتحرك ببطء وتتقدم للأمام لقد خسر الاتحاد الأوروبي هذه الحرب”.

وأضاف أوربان أن “الأوروبيين يحاولون الآن استخدام كل أنواع حيل التواصل، قائلين على سبيل المثال: لا يمكنك معرفة ما هو النصر”، وأكد أن “روسيا وأوكرانيا كانتا في أبريل/نيسان 2022 على بعد ساعات من إبرام اتفاق سلام لكن بسبب التدخل الغربي، أصبح هذا الاتفاق مستحيلا”.

وكان أوربان قد صرح، في العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية البعيدة المدى لضرب روسيا، وتحديث العقيدة النووية الروسية، يرفع خطر التصعيد إلى الحد الأقصى، مشيرا إلى أن “بلاده سوف تتبع كل الوسائل الدبلوماسية كي لا تنجر إلى الصراع في أوكرانيا”.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الهنغاري في وقت سابق من هذا الشهر، أن بلاده اقترحت على أوكرانيا وقف إطلاق نار في أعياد الميلاد وتبادل أسرى مع روسيا، لكن الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي رفض المبادرة.

المصدر: روسيا اليوم