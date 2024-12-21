ميقاتي: على كل الأجهزة الأمنية ضمان أمن الوطن والمواطنين

اتصل رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي السبت بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وإطلع منه على ملابسات عملية دهس الدراج في قوى الأمن الداخلي جورج أبو جودة وإطمأن منه الى سلامته، وهنأه على سرعة متابعة الموضوع والقبض على الجاني.

وأكد ميقاتي “وضع كل الامكانات المتاحة لمتابعة موضوع الدراج أبو جودة حتى النهاية”، مشددا على “ضرورة أن تقوم كل الأجهزة الأمنية بواجباتها “لضمان أمن الوطن والمواطنين”.

يذكر ان احد عناصر مفرزة السير في بيروت تعرض للدهس من سيارة خلال قيامه بواجبه في تنفيذ القانون، وقد فر سائق السيارة قبل ان تقوم القوى الامنية بالقبض عليه بشكل سريع.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام