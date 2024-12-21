الجيش الأوكراني ينسحب من مناطق شرق البلاد تجنبًا لمحاصرته

أعلن الجيش الأوكراني انسحاب قواته من المنطقة المحيطة بقريتي أوسبينيفكا وترودوف في منطقة دونيتسك بشرق البلاد لتجنب محاصرتها من قبل القوات الروسية المتقدمة.

وقال تجمع قوات خورتيتسيا الأوكرانية، وهو تشكيل من القوات البرية، على تطبيق “تيلغرام”، إن “القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية قرر سحب وحدات قوات الدفاع الأوكرانية من المنطقة المعنية لتجنب التطويق”.

وذكر بيان أن الوحدات العسكرية تجنبت الحصار وستواصل عملياتها في منطقة كوراخوف-كونستانتينوبولسك.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، إن قواتها سيطرت على قريتين أخريين في منطقة دونيتسك هما أوسبينيفكا ونوفوبوستينكا، بعد سيطرتها على ترودوف يوم الأربعاء.

وكانت قد أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بوقوع 18 معركة على جبهة كوراخوف، أمس، حيث حاولت القوات الروسية التقدم إلى شمال البلدة.

المصدر: وكالات