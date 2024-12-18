الصحة اللبنانية: نتابع أحوال 90 ألف نازح وصلوا إلى منطقة بعلبك الهرمل

قالت وزارة الصحة العامة في لبنان في البيان الاربعاء “تواصل متابعة حوالي تسعين ألف نازح وصلوا إلى منطقة بعلبك الهرمل بعد الأحداث السورية الأخيرة من بينهم ثلاثون ألف سوري يقيمون في معظمهم في مراكز إيواء غير رسمية، اما البقية لبنانيون يقيمون في منازل”.

وتابع البيان “بناء على توجيهات وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض سلمت الوزارة 21 مركز رعاية صحية أولية في المنطقة 52500 علبة دواء ولقاحات”، واضاف “كما تمت زيادة عدد العيادات النقالة إلى 14 فريق مرتبط بمراكز الرعاية الأولية العاملة في المنطقة ليقوم أفرادها بزيارات لمراكز الإيواء غير الرسمية وللأماكن الأخرى التي ينتشر فيها اللبنانيون”.

ولفت البيان الى انه “حتى اليوم تم تسليم التالي: 52500 علبة دواء من 73 صنفًا تتوزع على أدوية أمراض مزمنة والتهابات وتخفيض الحرارة للكبار والصغار وأدوية لمكافحة الجرب، عدد من علب حليب أطفال، لقاحات ضد شلل الأطفال وبدأت بالفعل حملة التلقيح، 6200 لقاح ضد الإنفلونزا وبدأت الحملة لتلقيح المسنين”، وتابع “ستواصل الوزارة تسليم المزيد من الأدوية وعلب الحليب واللقاحات لضمان تقديم ما أمكن من مساعدة صحية وإنسانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام