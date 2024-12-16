جنبلاط زار الرئيس بري: متفائل بإمكانية إنتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مساء الاثنين في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ببيروت الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط يرافقه رئيس الحزب رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية.

وقال جنبلاط بعد اللقاء “كنت مع تيمور في باريس وقابلنا في زيارة غير رسمية الرئيس إيمانويل ماكرون وعدت الى لبنان ووضعت الرئيس بري في أجواء اللقاء”، وتابع “تحدثنا في الأوضاع العامة وأهمية تثبيت وقف إطلاق النار وإدانة العدوان الإسرائيلي اليومي والخروق اليومية عبر المسيرات وغير المسيرات .

وأضاف جنبلاط “أعتقد أن الرئيس بري مصرّ كما نحن نصرّ انه في الـ9 من كانون الثاني يخرج الدخان الابيض”، وشدد على ان “متفائل بإمكانية إنتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني”، وتابع “طبعا كل شيء تغير في أسبوع، في أسبوع تغيرت سوريا، وهذا الموضوع هو للبحث والحديث لاحقا وطويلا والاحداث التي جرت في المنطقة زلزال”، وأكد انه “لذلك إنتخاب رئيس للجمهورية ضرورة وتحصين البلاد وتحرير الجنوب ضرورة وإعمار الجنوب ضرورة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام