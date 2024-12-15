النمر: ستبقى بجانب أهلنا.. وسلاحنا هو عنوان قوتنا بمواجهة العدو الصهيوني

أكد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر أن “حزب الله سيبقى إلى جانب أهله وناسه”، وتابع “اعتبارا من يوم الأربعاء القادم نبدأ بدفع بدلات الإيواء لمن تهدمت بيوتهم وتبدأ دفعاتنا المالية تصل إلى الذين تضررت منازلهم”.

وقال النمر في كلمة له خلال حفل تأبيني إحياء لذكرى أربعين الشهيد حسن محمد المصري في حسينية بلدة حورتعلا البقاعية “سنعيد بناء البيوت أحسن مما كانت وسوف نبقى حصرما في عيون الحاسدين والكارهين وسوف تبقى هذه المقاومة حاضرة ويبقى هذا الشعب المعطاء حاضرا عزيزا وكريما”.

واشار النمر الى ان “كل ما قمنا به كان عملية حق مساندة المظلوم، فكان أن شنت علينا حربا عنوانها إزالة حزب الله من الوجود، كان المطلوب لنا أن نرحل من البلد”، ولفت الى ان “الذي أوقف الحرب هي الصواريخ التي سقطت على تل أبيب وعلى القواعد العسكرية والعدو هو من طلب وقف إطلاق النار”، وأكد “انتصرنا بثباتكم وحضوركم”.

وشدد النمر على ان “بيئتنا حاضرة وسلاحنا لا أحد يستطيع أن يسحبه منا”، وتابع “نموت دونه فسلاحنا هو عنوان قوتنا في مواجهة العدو الصهيوني وستبقى مقاومتنا فخرنا وعزنا وكرامتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام