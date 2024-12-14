الحاج حسن: لدى حزب الله حجم كبير في بنيته التنظيمية والجهادية والجماهيرية

أشار رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن إلى ان” العدو الإسرائيلي في بداية الحرب أعلن ان هدفه هو سحق حزب الله، وخاضوا كل هذه الحرب البربرية والهمجية على هذا الأساس، ونحن في هذه الحرب فقدنا كثيرا من أعزتنا وأحبتنا وتلقينا ضربات شديدة، لكننا صمدنا وثبتنا ولم نهزم على الرغم ان العدو الصهيوني لم يكن وحده في هذه الحرب، بل كان مدعوماً ومسلحاً من معظم دول العالم”.

وخلال الحفل التأبيني الذي نظمه حزب الله في بلدة قصرنبا، تكريماً للشهداء على طريق القدس ووفاء للدم الزاكي، أكد الحاج حسن أن لدى حزب الله حجم كبير في بنيته التنظيمية والجهادية والجماهيرية، هو قوة عقائدية مؤمنة بالله عز وجل وقوة مقاومة عازمة، واستطعنا مع جمهوره، ومع كل شهيد وأسرته وعائلته، ومع كل مجاهد ثبت وصبر وجاهد، ومع كل رجل وامرأة وصولاً إلى الأطفال.

وأشار الحاج حسن إلى أن حزب الله استطاع أن يثبت وأن يرمم البنية القيادية، “وأن نثبت في الميدان على أبواب الخيام وبنت جبيل والبياضة، وعجز العدو عن الإستمرار في عدوانه، واستطعنا إطلاق الصواريخ حتى اللحظات الأخيرة” وتابع :”بالخلاصة بقيت وستبقى المقاومة، وحزب الله بقي وسيبقى”.

وتخلل الحفل كلمات لعوائل الشهداء، واختتم بمجلس عزاء حسيني مع القارئ الشيخ محمد مهدي أمهز.

المصدر: موقع المنار