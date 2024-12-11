الجيش اللبناني: أطلقنا نيرانا تحذيرية على مسلحين مجهولين قادمين من سوريا قرب راشيا الوادي

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها مساء الثلاثاء إنه عناصرها أطلقوا النار على مسلحين مجهولين قدموا من سوريا في جرود كفرقوق – راشيا الوادي(البقاع شرق لبنان)، ما دفعهم للعودة الى داخل الاراضي السورية.

واضاف البيان “بتاريخ 10/12/2024 في جرود كفرقوق – راشيا الوادي، أقدم مسلحون مجهولون قادمون من الأراضي السورية على تجاوز الحدود والاقتراب من أحد المراكز الحدودية للجيش وإطلاق النار في الهواء وذلك أثناء استيلائهم على تجهيزات من داخل مركز للجيش السوري، بعدما تم اخلاؤه”، وتابع “قد أطلق عناصر الجيش نيرانا تحذيرية، مما أجبر المسلحين على العودة إلى داخل الأراضي السورية”.

وبالسياق، قال عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور(وهو نائب عن المنطقة) في بيان له إنه “اتصل بقائد الجيش العماد جوزف عون الذي أكد لي أن الاشتباك الذي حصل في جبل دير العشائر في منطقة راشيا هو مع عصابة سرقة، وليس مع عناصر هيئة تحرير الشام”، وقال “أطمئن أهلنا في راشيا إلى أن ليس هناك ما يدعو إلى القلق، وجيشنا اللبناني موجود، وهو يحظى بالثقة الكاملة، ونحن نقف خلفه في كل خطوة لتوطيد الأمن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام