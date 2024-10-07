بالفيديو | مشاهد وصور تعرض لاول مرة لقوة الرضوان في حزب الله

عرض الاعلام الحربي مشاهد تعرض لأول مرة لقوة الرضوان في حزب الله والتي يخشاها الكيان الإسرائيلي.

صور تعرض لاول مرة لقوة الرضوان في حزب الله صور تعرض لاول مرة لقوة الرضوان في حزب الله صور تعرض لاول مرة لقوة الرضوان في حزب الله صور تعرض لاول مرة لقوة الرضوان في حزب الله صور تعرض لاول مرة لقوة الرضوان في حزب الله صور تعرض لاول مرة لقوة الرضوان في حزب الله صور تعرض لاول مرة لقوة الرضوان في حزب الله صور تعرض لاول مرة لقوة الرضوان في حزب الله صور تعرض لاول مرة لقوة الرضوان في حزب الله صور تعرض لاول مرة لقوة الرضوان في حزب اللهطوفان

المصدر: الاعلام الحربي