وسائل إعلام فلسطينية: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في الحارة الشرقية بمدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 04:06

وسائل إعلام فلسطينية: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في الحارة الشرقية بمدينة جنين

منذ 37 mins 7 October، 2024
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