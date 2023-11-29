متابعة | قوات الاحتلال تحاصر جنين ووقوع اشتباكات عنيفة

يواصل جيش الاحتلال اقتحامه لجنين وتدور اشتباكات مسلحة يتخللها تفجير عبوات بقوات الاحتلال التي تحاصر المستشفيات وتداهم المنازل.

وأعلنت كتائب القسام وقوى المقاومة في جنين، عن تصديها لقوات الاحتلال المقتحمة لجنين، وخوضها اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال وإمطارهم بالرصاص والعبوات الناسفة.

وقالت كتائب المجاهدين في جنين ان مجاهديها يتصدون لقوات وآليات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين ويستهدفونهم بالرصاص والعبوات الناسفة.

وافادت مصادر فلسطينية ان جيش الاحتلال حاصر مخيم جنين من جهاته الأربع واعلنه منطقة عسكرية مغلقة.

وكانت قوات كبيرة من الجيش الصهيوني ترافقها جرافات اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور ودهمت عدة أحياء ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من كل الجهات واعتقلت عددا من الشبان . كما قامت قوات الاحتلال بتفجير منزل في حارة الدمج في مخيم جنين.

وأطلقت قناصة الاحتلال الرصاص صوب المواطنين في أحياء المدينة. وشرعت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين ومركباتهم في شارعي “حيفا” و”المستشفى”، كما جرفت طرقات وشوارع في المدينة وأطراف المخيم، ونفذت أعمال تخريب في المخيم، وأطلقت صاروخ “أنيرجا” في حي السمران.

وأصيب طفلان وشاب بالرصاص الحي واعتقل 7 شبان، مساء الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين.

وأفاد مدير مستشفى الرازي د. فواز حماد أن شابين وطفل أصيبوا برصاص الاحتلال في الأطراف، وصلوا إلى المستشفى، في الوقت الذي أعاقت فيه قوات الاحتلال عمل مركبات الإسعاف واستخدمتها كدروع في اقتحامها.

⭕️تغطيةصحفية

جرافة الاحتلال تواصل تدمير البنية التحتية خلال العملية العسكرية المستمرة في مخيم ومدينة جنين.#هولوكوست_غزة #GazaHolocaust pic.twitter.com/ruqmpNBhpy — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 28, 2023

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين-لم تعرف هويتهما بعد- من داخل مركبة في حي “خلة الصوحة”، كما اعتقلت الشاب مجاهد مصطفى قنيري، والشقيقين أنس ومعتز أبو زيد من المدينة والمخيم، والشاب المصاب علاء السعدي من داخل مركبة إسعاف أمام مستشفى جنين، والشاب حمودي طج بعد محاصرة منزله في حرش السعادة.

وأطللقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في عدة أحياء، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، ونقلوا إلى مستشفى “الرازي”.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال احتجزت طواقم الإسعاف أمام مستشفى جنين، ومنعتهم من نقل مصاب بالرصاص الحي في القدم إلى المستشفى.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تمركزت أمام مدخل الطوارئ في مستشفى جنين الحكومي، وفي محيط المستشفى، وأطراف مخيم جنين، وداهمت أحياء “خلة الصوحة” و”الزهراء” و”الهدف” و”الجابريات” وضاحية صباح الخير، وحاصرت منزلا في حي الهدف، وطالبت مواطنا بتسليم نفسه بمكبرات الصوت، وسط تحليق مكثفة لطائرات الاحتلال المسيّرة.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي د. وسام بكر لـ”وفا” إن قوات الاحتلال فتشت مركبات الطواقم والموظفين، ونشرت فرقة مشاة أمام غرفة الطوارئ وفي ساحة المستشفى.

كما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في محيط دوار سينما جنين، وفي حي الجابريات، وحي الدمج في مخيم جنين، وفي الحي الشرقي والبلدة القديمة والمراح.

وأفاد مدير مستشفى ابن سينا سامر عطية أن جيش الاحتلال فرض حصارا على المستشفى من كافة مداخله.

كما أفاد مدير جمعية الجليل للرعاية والتأهيل المجتمعي الخيرية في مخيم جنين، جمال أبو العز، لـ “وفا”، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت مقر الجمعية وحطمت محتوياته، مشيرا أنه للمرة الثانية على التوالي يتعرض مقر الجمعية للمداهمة والتخريب من الاحتلال.

المصدر: المنار + المركز الفلسطيني للاعلام