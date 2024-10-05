القسام تزف شهيدين ارتقيا في غارات اسرائيلية على لبنان

زفت كتائب الشهيد عزالدين القسام بكل آيات الإيمان بنصر الله وفَرَجه، وبعزة المؤمنين الواثقين، الشهيد القائد القسامي الميداني سعيد عطا الله علي، الذي ارتقى مع زوجته وابنتيه فجر السبت، إثر قصف صهيوني جبان استهدف منزله في مخيم البداوي بمحافظة طرابلس شمالي لبنان.

كما زفت القسام الشهيد القسامي المجاهد محمد حسين اللويس، الذي ارتقى إلى العلا فجر السبت إثر قصف صهيوني جبان تعرض له في بلدة الفيضة – سعدنايل بالبقاع شرقي لبنان.

وقالت القسام أنها وهي تقدّم الشهداء تلو الشهداء على امتداد أرض فلسطين وفي طوقها، تعاهد الله على الثبات والمزيد من الإقدام والعطاء في أطهر دربٍ خطه المجاهدون بدمائهم الطاهرة، وتشيد بالدور الرائد لشهيديها البطلين، وببصماتهما الخاصة في مسيرة الجهاد والمقاومة.

كما زفت الجماعة الاسلامية في لبنان بمزيد من الفخر والاعتزاز وعلى طريق تحرير الأرض والقدس وعلى درب الجهاد والمقاومة الجماعة الإسلامية، الشهيد المجاهد علي محمد الحاج، الذي ارتقى مع والدته في قصف صهيوني استهدف منطقة الرفيد في البقاع فجر السبت أيضاً.

المصدر: موقع المنار