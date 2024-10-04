صفارات الانذار تدوي في حيفا والجليل الأعلى و عكا ونهاريا شمال فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2024 - 07:42

صفارات الانذار تدوي في حيفا والجليل الأعلى و عكا ونهاريا شمال فلسطين المحتلة

منذ 35 mins 4 October، 2024
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