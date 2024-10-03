المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعاً لقوات العدو في مستعمرة كفرجلعادي بصلية صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2024 - 19:18

المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعاً لقوات العدو في مستعمرة كفرجلعادي بصلية صاروخية

منذ 12 mins 3 October، 2024
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