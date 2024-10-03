سوريا تشجب اعتداءات الكيان الاسرائيلى الارهابي عليها وعلى دول الجوار وتطالب مجلس الامن بتحمل مسوولياته

شجبت سوريا “الاعتداءات الاجرامية المتكررة للكيان الاسرائيلي الارهابي عليها وعلى دول الجوار”، وطالبت مجلس الامن “بتحمل مسؤولياته”.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، فى بيان: “للمرة الثانية على التوالي خلال يومين واستمرارا فى نهج الاجرام الذي يمارسه الكيان الصهيوني في حق سوريا ودول المنطقة، قام الكيان الصهيونى اليوم (الأربعاء)، بارتكاب جريمة جديدة من خلال الاعتداء على بناء سكني فى منطقة مكتظة بالمدنيين وسط العاصمة دمشق، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء، واصابة عدد من المدنيين وأضرار في الممتلكات الخاصة”.

وأضافت الخارجية أن سوريا “تدين بأشد العبارات هذه الاعتداءات الاجرامية المُتكررة للكيان الارهابي على المدنيين في سوريا ودول الجوار، وتدعو مجددا مجلس الامن الى التخلي عن صمته، وتحمل مسوولياته بوضع حد لسياسات الاحتلال والعدوان، ومساءلة مجرمي الحرب الاسرائيليين المستترين بمظلة الحماية التي توفرها لهم بعض الدول الشريكة في هذه الانتهاكات الخطرة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وأحكام ميثاق الامم المتحدة”.

المصدر: مواقع