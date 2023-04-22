دمشق تدين نهب القوات الأميركية للنفط والثروات السورية وتطالب الولايات المتحدة بالانسحاب الفوري

أدانت دمشق، السبت، نهب القوات الأميركية للنفط والثروات السورية مؤكدة أن تصرفات واشنطن تتسم باللصوصية وطالبت الولايات المتحدة بوقف دعمها الإرهاب والميليشيات الانفصالية والانسحاب من البلاد.

وفي تغريدة لها على حسابها في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ما يلي:

“تابعت قوات الاحتلال الأميركي خلال الأسابيع الماضية نهبها النفط والثروات السورية الأخرى، وذلك عبر شمال العراق إلى تركيا.

إن هذه التصرفات الأميركية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي، وتؤدي إلى إفقار الشعب السوري وإطالة معاناته.

إن سوريا تدين هذه التصرفات، وتطالب الإدارة الأميركية بوقفها ودفع التعويضات للشعب السوري، لأنه لا يجوز للولايات المتحدة القيام بدور القراصنة وقطاع الطرق.

إن سوريا تطالب الولايات المتحدة بوقف دعم الإرهاب والميليشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة فوراً”.

المصدر: وزارة الخارجية والمغتربين السورية