عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الثلاثاء 01-10-2024، وفقًا للآتي:



1- استهداف قوة لجنود العدو الإسرائيلي ‏عند بوابة مستعمرة شتولا بالقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابة مباشرة.

2- الساعة 07:40 استهداف تحركاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

3- الساعة 08:05 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بصلية صاروخية.

4- الساعة 08:55 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بسلاح المدفعية.

5- الساعة 10:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي ‏قرب مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

6- الساعة 10:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي ‏في ثكنة دوفيف بصاروخ فلق 2، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

7- في إطار سلسلة عمليات “خيبر” وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها ‏العدو، وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة الإسلامية صليات صاروخية من نوع فادي” 4″ ‏على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب.‏

8- الساعة 11:45 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي بين موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بـ 32 صاروخ ‏كاتيوشا.

9- الساعة 13:40 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

10- الساعة 13:40 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفار جلعادي بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

11- في إطار سلسلة عمليات “خيبر” وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها ‏العدو، وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة الإسلامية صلية صاروخية من نوع فادي” 4″ على ‏قاعدة سده دوف الجوية في ضواحي تل أبيب.‏

12- الساعة 17:35 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي شرق موقع رأس الناقورة البحري بصلية صاروخية.

13- الساعة 17:53 استهداف قاعدة إيلانيا بصلية صاروخية وحققوا فيها إصابات دقيقة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

14- الساعة 18:55 استهداف تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة بتست (البصة) بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

15- الساعة 20:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بصلية صاروخية.‏

16- الساعة 21:50 استهداف مربض المدفعية في بيت هلل بصلية صاروخية.

المصدر: الاعلام الحربي