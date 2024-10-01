إلغاء فعاليات في القدس المحتلة بعد استهداف صواريخ حزب الله مدينة “تل أبيب”

وكشفت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، عن إلغاء العديد من الفعاليات في مدينة القدس المحتلة على وقع استهداف صواريخ حزب الله مواقع في “تل أبيب”، ردا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي، بإلغاء مباراة لكرة القدم كان مفترضا أن تقام بالقدس بسبب تشديد تعليمات الجبهة الداخلية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه جرى إلغاء العديد من الفعاليات في مدينة القدس، بما في ذلك ما يعرف بـ”صلاة رأس السنة العبرية” المقررة غدا الأربعاء عند حائط البراق.

يأتي ذلك بعد إعلان حزب الله في بيان استهداف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 ومقر “الموساد” في ‏ضواحي “تل أبيب”، بصليات صاروخية من نوع “فادي 4”.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن بلاغات من سكان في وسط الكيان تحدثت عن دوي انفجار في منطقة تل أبيب. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلية إنه “رصد عدة صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة تل أبيب الكبرى وجرى اعتراض عدد منها”.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع إصابات جراء إطلاق 10 صواريخ باليستية من لبنان باتجاه “تل أبيب”.

المصدر: مواقع