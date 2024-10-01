كتائب شهداء الأقصى: نزف الشهيد حسن منير مقدح، أحد مقاتلينا في الساحة اللبنانية، والذي ارتقى في عملية اغتيال جبانة نفذتها طائرات الغدر الصهيونية في مخيم عين الحلوة في صيدا جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 10:00

كتائب شهداء الأقصى: نزف الشهيد حسن منير مقدح، أحد مقاتلينا في الساحة اللبنانية، والذي ارتقى في عملية اغتيال جبانة نفذتها طائرات الغدر الصهيونية في مخيم عين الحلوة في صيدا جنوبي لبنان

منذ 1 ساعة 1 October، 2024
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