بالفيديو | غارات اسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات العنيفية، التي استهدفت مبانٍ سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتركزت الغارات في مطقتي الليلكي وحارة حريك، وأدت إلى تدمير عدد من المباني.

وقالت مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 6 أو 7 غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتصاعدت أعمدة الدخان الكثيف في سماء الضاحية، وكذلك السنة النيران القوية. وتسببت الغارات، إلى الآن، بتدمير عدد من المباني وهي عبارة عن مجمعات سكنية، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على لبنان، حيث تشن الطائرات الحربية غارات تستهدف مناطق في الجنوب والبقاع وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. وبالمقابل، تتصدى المقاومة الإسلامية للعدوان، وتقصف مواقع وممستوطنات العدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وفي عمق الكيان.

المصدر: مواقع