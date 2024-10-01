عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الإثنين 30-09-2024، وفقًا للآتي:

1- استهداف قوة مشاة إسرائيلية في موقع الصدح بقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.

2- استهداف قاعدة الناعورة بصلية من صواريخ فادي 2‏، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

3- استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية‏، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

4- استهداف مستعمرة جيشر هزيف بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

5- استهداف مستعمرة ساعر بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

6- استهداف مستعمرة كابري بصلية ‏صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

7- استهداف مستعمرة كفر جلعادي ‌‏بصاروخ نور.

8- الساعة 15:35 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في بيت سيدا بالأسلحة الصاروخية.

9- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة يفتاح بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

10- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مربض الزاعورة بصلية صاروخية.

11- استهداف عدد من الكريات شمال شرق مدينة حيفا بصلية صاروخية من فادي 1، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

12- الساعة 23:20 استهداف تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي ‏ العديسة و كفركلا بالأسلحة ‏المناسبة وتحقيق إصابات مؤكدة.

المصدر: الاعلام الحربي