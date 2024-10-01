عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الإثنين 30-09-2024، وفقًا للآتي:
1- استهداف قوة مشاة إسرائيلية في موقع الصدح بقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.
2- استهداف قاعدة الناعورة بصلية من صواريخ فادي 2، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
3- استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
4- استهداف مستعمرة جيشر هزيف بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
5- استهداف مستعمرة ساعر بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
6- استهداف مستعمرة كابري بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
7- استهداف مستعمرة كفر جلعادي بصاروخ نور.
8- الساعة 15:35 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في بيت سيدا بالأسلحة الصاروخية.
9- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة يفتاح بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
10- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مربض الزاعورة بصلية صاروخية.
11- استهداف عدد من الكريات شمال شرق مدينة حيفا بصلية صاروخية من فادي 1، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
12- الساعة 23:20 استهداف تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة و كفركلا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكدة.
المصدر: الاعلام الحربي