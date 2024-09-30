سوريا تطالب الأمم المتحدة بالتدخل بفاعلية لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية

قال وزير الخارجية السوري بسام صباغ، إن “بلاده تطالب الأمم المتحدة بالتدخل بفاعلية من أجل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية عليها وعلى فلسطين ولبنان”.

وأضاف خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن “بلاده تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وتحث دول العالم على التحلي بالشجاعة لإنقاذ البشرية من ويلات حروب كبرى تلوح في الأفق من خلال دعم بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وتوازنًا، وفق وكالة سبوتنيك”.

وتابع: “الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة بالعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان ومساءلة الاحتلال عن جرائمه وضمان عدم إفلاته من العقاب”.

وشدد صباغ على أن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ 1967 بما فيها الجولان السوري وارتكابه جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب لا يزال شاهداً ماثلاً على إخفاق الأمم المتحدة في إنهاء هذا الاحتلال العنصري التوسعي”.

ونوه بأن “سوريا تجدد مطالبتها بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط للتدابير القسرية الانفرادية لما تمثله من عقاب جماعي للشعوب، وإرهاب اقتصادي لها، وانتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي”.

وأوضح أنه “لا يمكن فصل جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانها المستمر على سوريا عن الدور التخريبي الذي انتهجته بعض الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث واصلت تلك الدول انتهاك سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها عبر استمرار وجود قواتها العسكرية بشكل غير شرعي على الأراضي السورية ودعمها لميلشيات انفصالية وتنظيمات إرهابية”.

وأكد أن “سوريا تتعامل بانفتاح مع كل الجهود والمبادرات التي طرحت في إطار المسار السياسي، وتلتزم بالحوار والدبلوماسية كأساس لمسار تصحيح علاقات الدول الأخرى مع سوريا التي تتطلع نحو المستقبل بكل أمل وتفاؤل، إلا أن نجاح جهودها يستلزم بالضرورة كف الغرب الجماعي عن تسييس العمل الإنساني وربطه بالمشروطية السياسية ووفاء المانحين بتعهداتهم في التمويل الإنساني وتوفير حلول مستدامة لسبل العيش”.

المصدر: يونيوز