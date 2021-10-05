مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة : سورية تؤكد مجدداً رفضها وإدانتها استخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظروف (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2021 - 00:24

مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة : سورية تؤكد مجدداً رفضها وإدانتها استخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظروف (سانا)

منذ 58 mins 4 October، 2021
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