إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات الواقعة شرق بحيرة طبريا في الجولان المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2024 - 17:00

إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات الواقعة شرق بحيرة طبريا في الجولان المحتل

منذ 2 ساعة 30 September، 2024
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