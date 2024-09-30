عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الأحد 29-09-2024، وفقًا للآتي:
1- استهداف معسكر أوفيك بصلية من صواريخ فادي 1، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
2- استهداف تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة الصاروخية.
3- استهداف مستعمرة ساعر بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
4- استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
5- استهداف مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
6- استهداف مستعمرة سونوبار بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
7- بعد مراقبة ومتابعة لقوة إسرائيلية ولدى دخولها إلى موقع راميا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة.
8- شن هجوم جوي بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على معسكر ألياتكيم، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
9- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مؤكدة.
10- استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
11- استهداف قاعدة زوفولون العسكرية بصليات صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
المصدر: الاعلام الحربي