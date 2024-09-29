الشيخ الخطيب بحث مع بري وميقاتي وجنبلاط شؤون النازحين

أجرى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب اتصالات بعدد من كبار المسؤولين تناولت الظروف الراهنة والتحركات الجارية لمواجهتها.

وشملت هذه الاتصالات رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والوزير السابق وليد جنبلاط، وعددًا من الوزراء المهتمين بالشأن الاجتماعي.

وقال إن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي من جميع القيادات الرسمية والسياسية والروحية التضامن والتكافل وتأكيد الوحدة الوطنية، خاصة أن العدوان “الإسرائيلي” الغاشم يستهدف كل الوطن بكل ما فيه، لافتًا إلى “ضرورة العمل على اغاثة النازحين وتأمين كل وسائل الرعاية لهم، لأن فروسية اللبنانيين وشهامتهم تظهر في وقت الشدائد”.

وختم الخطيب “إن استشهاد سيد المقاومة لا يجب أن يوهن النفوس، وعلينا أن نحفظ وصاياه وارثه العظيم في كل المجالات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام