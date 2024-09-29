مراسل المنار: جرح خمسة مسعفين من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في غارة جوية اثناء عملهم في انتشال جثامين شهداء قضوا في غارة سابقة عند مدخل مدينة الخيام عصر امس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 10:04

مراسل المنار: جرح خمسة مسعفين من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في غارة جوية اثناء عملهم في انتشال جثامين شهداء قضوا في غارة سابقة عند مدخل مدينة الخيام عصر امس

منذ 41 mins 29 September، 2024
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