‫انصار الله: التطور الخطير في العدوان على لبنان يفتح  ‫الباب على حرب مفتوحة لن تكون الا وبالاً على الكيان المؤقت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 23:56

‫انصار الله: التطور الخطير في العدوان على لبنان يفتح  ‫الباب على حرب مفتوحة لن تكون الا وبالاً على الكيان المؤقت

منذ 40 mins 27 September، 2024
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