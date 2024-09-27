وزير الخارجية العراقي يؤكد دعم بغداد مبادرة وقف إطلاق النار في لبنان

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الخارجية فؤاد حسين، الخميس، دعم العراق مبادرة وقف إطلاق النار في لبنان، فيما أشار إلى أن استمرار الحرب ستكون له عواقب خطيرة.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، شارك في جلسة حوار تفاعلي لترويكا القمة العربية في نيويورك بعنوان (التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية) مع أعضاء مجلس الأمن ضمن إطار تعزيز التعاون بين المؤسستين”.

وأكد حسين خلال الاجتماع على خطورة التطورات الأخيرة في المنطقة”، مشيراً إلى التصعيد الصهيوني في عدة محاور، الأمر الذي قد يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع إلى حربٍ غير قابلة للسيطرة، مما يهدد الاستقرار الأمني بشكل واسع في المنطقة”.

وحذر الوزير من أن “استمرار الحرب في غزة ولبنان سيكون له عواقب خطيرة، حيث قد يؤدي إلى خلق فوضى تدعم عودة الإرهاب وإعادة تشكيله وترتيب صفوفه”.

وأضاف أن “التهجير المستمر للمواطنين من جنوب لبنان نتيجة الهجمات والقصف المستمر سيتسبب بمشاكل اجتماعية وإنسانية واسعة في لبنان وخارجها، إلى جانب عواقب اقتصادية خطيرة في منطقة تعاني بالفعل العديد من الأزمات”.

وأشار حسين إلى أن “استمرار هذه الحرب سيؤدي إلى تمددها إلى دول أخرى في المنطقة، معرباً عن قلق العراق العميق ومتابعته الحثيثة لهذا الوضع خشية أن تصل آثاره إلى العراق وبقية بلدان المنطقة”.

وأعلن وزير الخارجية دعم العراق للمبادرة الأمريكية – الفرنسية الهادفة إلى وقف إطلاق النار، داعياً، “مجلس الأمن إلى القيام بمهامه واتخاذ قرار عاجل يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان والبحر الأحمر، مع تحديد فترة زمنية لإفساح المجال للحوار والمفاوضات.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية