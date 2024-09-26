الرئيس نجيب ميقاتي من نيويورك: نؤكد على حق لبنان في ‫الدفاع على سيادته والإستقرار والأمان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 03:12

الرئيس نجيب ميقاتي من نيويورك: نؤكد على حق لبنان في ‫الدفاع على سيادته والإستقرار والأمان

منذ 7 mins 26 September، 2024
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