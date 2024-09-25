بالفيديو | المقاومة الاسلامية في العراق تقصف هدفاً حيوياً في “ايلات” ومشاهد تظهر حجم الخسائر

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها قصفت هدفاً اسرائيلياً في مدينة “ام الرشراش” ايلات المحتلة، بواسطة الطيران المسير.

وأكدت المقاومة الإسلامية أن عمليتها تأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وأكدت المقاومة الإسلامية استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

بالفيديو | لحظة قصف الهدف الحيوي في مدينة “ايلات” المحتلة

واعترفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بإطلاق 6 طائرات مسيّرة من العراق باتجاه الكيان اليوم الأربعاء، 3 إلى الجولان و2 إلى إيلات وواحدة إلى وادي عربة.

وفي وقت سابق اليوم، دعا أبو علي العسكري المتحدث باسم “كتائب حزب الله” في بيان فصائل المقاومة الإسلامية في العراق الداعمة لفلسطين ولبنان، إلى أن تزيد من منسوب وحجم عملياتها ومستوى تهديدها للعدو، لتكون أكثر إيلاما في هذه الحرب المعقّدة.

بالفيديو | مشاهد من الخسائر التي خلفتها الطائرات المسيرة في “ايلات”

ومنذ فجر الأحد، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف الكيان الإسرائييل بما لا يقلّ عن 11 هجوما بالمسيّرات والصواريخ، في حين أن عدد عملياتها منذ بدء معركة طوفان الأقصى، بلغ 175 هجوما صاروخيا وبطائرات مسيّرة.

بالفيديو | مشاهد من منطقة ايلات بعد العملية

المصدر: الاعلام الحربي + مواقع