انتهاء عمليات الإغاثة وتأكد ارتقاء 10 شهداء من عائلة واحدة في مجزرة إثر غارة إسرائيلية على منزل في شعت في البقاع – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 07:58

انتهاء عمليات الإغاثة وتأكد ارتقاء 10 شهداء من عائلة واحدة في مجزرة إثر غارة إسرائيلية على منزل في شعت في البقاع

منذ 1 ساعة 24 September، 2024
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