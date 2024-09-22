حزب الله يشيع في البقاع الشهيد عبد الله عباس حجازي بمشاركة حاشدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 15:46

حزب الله يشيع في البقاع الشهيد عبد الله عباس حجازي بمشاركة حاشدة

منذ 13 mins 22 September، 2024
تشييع الشهيد عبد الله عباس حجازي في حورتعلا
طوفان الأقصى - لبنان

شيّع “حزب الله” وأهالي بلدة حورتعلا والجوار الشهيد “على طريق القدس” عبد الله عباس حجازي، بمشاركة النائبين الدكتور علي المقداد والدكتور ابراهيم الموسوي، نائب مسؤول منطقة البقاع السيد فيصل شكر، وفاعليات دينية وسياسية وبلدية واختيارية واجتماعية.

وبعد أداء مراسم التكريم وقسم الولاء والبيعة، تحدث النائب الموسوي مشيراً إلى مزايا ومناقبية وسلوك الشهيد، وعلاقته مع رفاقه المجاهدين” ، وقال: “رغم الجراح والآلام، المقاومة مستمرة ولن تتوقف حتى تحقيق النصر المؤزّر، وإيقاف العدوان على غزة”.

وأثنى على رسالة الجرحى للسيد حسن نصر الله، التي تؤكد على الاستمرار بمسيرة الجهاد والمقاومة، سائلين الله أن “يمن عليهم بالشفاء العاجل للعودة الى ميادين جهادهم ومشاركة إخوانهم حتى تحقيق النصر”.

وأمّ الصلاة على الجثمان الطاهر السيد شكر، لينطلق موكب التشييع من حسينية “عين الجوزة”، يتقدمهم حملة الرايات والصور والفرق الموسيقية والكشفية وصولا الى جبانة البلدة حيث ووري في الثرى.

المصدر: موقع المنار

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